Fusillade à Rennes : après avoir découvert deux balles perdues logées dans sa cuisine, cet habitant veut déménager

Une fusillade a eu lieu dans le quartier du Blosne, dans le secteur de la place du Banat, à Rennes, dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 mars. Quelques jours plus tard, une équipe de TF1 s'est rendue sur place. Sous le choc, les habitants se disent impuissants face au fléau du narcotrafic, et certains veulent déménager.

Nous sommes dans la nuit du samedi 9 mars au dimanche 10 mars, dans un quartier du Blosne, situé dans le sud de Rennes. Dans le secteur de la place du Banat, des coups de feu "à l'arme longue" ont été échangés, "tirés de manière sporadique, parfois en rafales" entre 1h56 et 3h03, selon le procureur de Rennes, au lendemain de ce qui ressemble à une guerre de territoires. Sur les images de la vidéo de TF1 en tête de cet article, on peut voir une dizaine d'hommes cagoulés, pour certains munis de fusils d'assaut, s'affrontant au pied des habitations. Dans le quartier, les traces sont encore bien visibles et les habitants, sous le choc.

Des impacts de balles ont été retrouvés sur la façade de deux appartements voisins de la place en question et une quinzaine de douilles ont été identifiées. Un habitant de longue date, aujourd'hui retraité, a découvert à son réveil deux balles perdues logées dans la cuisine, "dans l'angle de la fenêtre". "Une tracée dans le plafond puis dans les murs de la salle à manger, ainsi que le mur du débarras", montre-t-il face à notre caméra. Heureusement, lui et sa femme dormaient à cette heure-là. Dans la peur et l'inquiétude, le couple veut partir loin de ce quartier gangréné actuellement par les trafiquants de drogue parce que, déplore-t-il, défaitiste, "ça ne va pas s'arrêter là, je ne pense pas : on est dans un ghetto".

"Ce n'est plus un quartier, c'est devenu une jungle"

Depuis plusieurs années, le quartier rennais est connu pour abriter quelques points de deal. Mais ces derniers temps, les habitants ont vu le trafic évoluer. "Avant, c'était toujours un quartier calme", assure cette habitante à TF1. "Maintenant, ce n'est plus un quartier, c'est devenu une jungle", dit-elle. "Les jeunes sont de plus en plus agressifs, ils nous accompagnent quand on rentre chez nous, ils nous ouvrent la porte, ils nous posent des questions. Nous, on ne contrôle plus rien du tout."

Depuis la fusillade, la présence renforcée des forces de l'ordre semble garantir un calme fragile dans le quartier. Mais les policiers rennais assurent que le trafic a pris une nouvelle dimension. "On est sur des modèles parisiens et marseillais", affirme Frédéric Gallet, secrétaire départemental Ille-et-Vilaine du syndicat de policiers Alliance à TF1. "Ce sont des personnes qui viennent justement de ces régions et qui veulent prendre le plan en adaptant leurs méthodes", dit-il, résumant cela à du "commercial" : "Ils viennent chercher des parts de marché, s'accaparer le plan." Un seul point de deal peut rapporter près de 10.000 euros par jour et une ville comme Rennes en compte au moins 28. Face au phénomène, la mairie assure qu'elle ne peut pas agir seule, faisant référence aux opérations "place nette".

Cette fusillade n'est pas un cas isolé aux alentours de Rennes. Ce mardi, des peines allant jusqu'à sept ans de prison ont été prononcées par le tribunal correctionnel de Rennes à l'encontre de quatre hommes pour avoir participé à des tirs sur un appartement à Thorigné-Fouillard (Ille-et-Vilaine). Dans la nuit du 10 au 11 juin 2022, 18 tirs, causant 27 impacts, avaient ciblé un appartement près de Rennes, habité par un père et ses deux fils mineurs, mais loué précédemment par une famille dont un membre était impliqué dans un trafic de drogue. Le logement était inoccupé au moment des faits.