VIDÉO - "Un truc de dingue" : le mode opératoire bien rodé des voleurs à la portière entre Roissy et Paris

À cinq mois des JO de Paris, les voleurs à la portière sont le cauchemar des taxis et des chauffeurs privés. Leurs clients se font régulièrement dépouiller dans les embouteillages sur l'autoroute A1 reliant l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle à la capitale. TF1 a mené l'enquête sur ce mode opératoire bien rodé.

Terrifiés, ils tentent de protéger les sacs à leurs pieds. Les images qui ouvrent le reportage de TF1 ci-dessus ont été visionnées près de 3 millions de fois sur X. Elles montrent un homme à bord d’un scooter tenter de braquer un taxi conduisant des touristes chinois sur le périphérique, dans le nord de Paris. Il brise la vitre arrière du véhicule. "Arrête-toi !", assène le voleur à travers la fenêtre. Le conducteur refuse de céder, entraînant une collision sous les hurlements des passagers.

Une scène qui s'inscrit dans une longue série de ce que l'on appelle "les vols à la portière". Tout commence généralement à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, où les voleurs choisissent leur cible, scrutant les sacs de luxes et les bagages à plusieurs milliers d'euros. Les taxis ou VTC vont quant à eux chercher leurs clients, prenant ensuite la direction de Paris en ignorant qu'ils sont suivis.

Sur l'autoroute A1, quelques kilomètres avant la capitale, au niveau du tunnel du Landy (voir le plan ci-dessous), les ralentissements profitent aux voleurs. Ainsi, ceux qui suivent le véhicule depuis l'aéroport le désignent à des complices en deux-roues chargés de se faufiler entre les voitures. Une fois au niveau de la cible, le voleur passager brise la vitre à l'aide d'un marteau ou d'une pierre, plonge le bras dans l'habitacle, et s'empare du sac sur la banquette arrière.

TF1

Les victimes, elles, sont coincées dans les embouteillages, extrêmement choquées. "Ça va plus vite que l'esprit. J'ai vu la vitre éclater et j'ai hurlé 'mon sac'. Je n'ai même pas eu le temps de mettre ma main sur mon sac qu'il l'avait déjà empoigné. C'est un truc de dingue", raconte Véronique, victime d'un vol à la portière il y a trois mois. "C'est traumatisant parce que vous recevez des morceaux de verre, ça fait du bruit, c'est une attaque et c'est du vol", s'insurge-t-elle.

Selon Karim Daoud, président de l'association des VTC de France interrogé dans le reportage en tête de cet article, tous ont systématiquement cette menace en tête lorsqu'ils font ce trajet. "On espère qu'on ne va pas être le suivant. C'est un peu délicat de dire aux touristes 'faites attention, on risque de se faire agresser', et quand les chauffeurs arrivent à destination il y a un 'ouf' de soulagement", confie-t-il.

L'inquiétude à l'approche des JO

Lors des Jeux Olympiques de Paris, l'une des voies de l'autoroute sera réservée au personnes accréditées. "Il y aura de plus en plus d'embouteillages. Du coup, le risque de se faire agresser sera en même temps plus important. On appréhende énormément", poursuit-il.

"Les patrouilles régulières sont complétées par l'organisation de patrouilles aléatoires. Les dispositifs de surveillance peuvent être appuyés par des survols par hélicoptère", rassure de son côté la préfecture de police de Paris, déclarant que ces vols ont diminué de 14% en 2023 en Seine-Saint-Denis.

L'une des victime de ces "vols à la portière" est justement le chef de la délégation olympique de Mongolie, Battushing Batbold. Son agression remonte au 11 octobre 2023, lorsqu’il était en route pour son hôtel parisien avec son épouse. Les faits se sont précisément produits sous le tunnel de Landy. Face aux 600.000 euros de préjudice, les trois auteurs ont été condamnés à des peines allant jusqu'à trois ans de prison ferme.