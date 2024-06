Sept personnes ont perdu la vie sur une route départementale près de Chartres (Eure-et-Loir) mardi soir. Cinq jeunes de 18 à 20 ans ont percuté le véhicule d'un couple de personnes âgées. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place ce mercredi.

Les carcasses des voitures ont été retirées du terrible accident. Il ne reste ce mercredi midi que les marques au sol que montre le reportage du JT de TF1 ci-dessus. La collision a eu lieu mardi sur la départementale 921, au niveau de la commune de Bailleau-le-Pinpeu, avant 19 heures. À la sortie d'un virage, un véhicule, avec à son bord cinq jeunes âgés de 17 à 19 ans, en a percuté un deuxième dans lequel se trouvaient deux octogénaires. Personne n'a survécu. Une troisième voiture a été impliquée dans la collision, ses deux passagers ont été blessés.

Gaspard, qui témoigne dans notre reportage, est arrivé sur les lieux quelques minutes après. "Il y a eu un écran de fumée, et je suis venu voir, raconte-t-il. J'ai vu trois voitures vraiment en collision, et les premières voitures de pompiers arriver avec l'hélicoptère du Samu. Et malheureusement, on a vu les draps étendus par terre, avec plusieurs victimes".

Une route considérée comme très dangereuse

Ce mercredi matin, Bailleau-le-Pin est sous le choc : "Sept morts, c'est une catastrophe, il n'y a pas d'autre mot", dit un habitant. "Les gens sont choqués", assure de son côté le buraliste, qui a déjà quasiment vendu tous ses journaux : "Les gens veulent vraiment savoir ce qui s'est passé".

Il faut dire que la collision a eu lieu sur une route considérée ici comme très dangereuse. "C'est une des portions les plus accidentogènes de par sa configuration, souligne Martial Lochon, maire (LR) de Bailleau-le-Pin, selon qui des accidents ont déjà eu lieu au même endroit, "mais jamais de cette importance".

"On a la gueule de bois. C'est quand même des jeunes et puis deux personnes âgées qui étaient là par hasard", réagit un autre habitant. À la boulangerie, un client avance : "Il y en a sûrement un qui a dû doubler alors qu'il ne fallait pas, surtout dans les virages là-bas, c'est très dangereux". Une enquête est désormais en cours pour comprendre les causes de l'accident.