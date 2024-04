Vols de pneus ou de carburant : de plus en plus d'entreprises victimes de cambriolages

Les cambriolages se multiplient dans les entreprises. Face à ce phénomène, pas d'autre choix que d'investir dans des systèmes de sécurité souvent coûteux. Deux responsables d'entreprises de Vendée qui en ont été victimes témoignent auprès de TF1.

Alban Drapeau ne décolère pas. Et pour cause, c'est la deuxième fois que la concession dont il est le gérant fait l'objet d'un vol depuis le début de l'année. Pendant la nuit, des malfrats se sont introduits sur le site en passant par la clôture. En tout, une vingtaine de pneumatiques de poids lourds ont été dérobés.

"Le matin, on s'est aperçu qu'il manquait les roues arrière... Elles ont été démontées et volées dans la nuit", raconte, au micro de TF1, le co-directeur du garage Vrignaud, une concession Renault Trucks située sur la commune des Herbiers, en Vendée. Montant du préjudice : 25.000 euros.

Il y a des caméras, des barbelés, mais malgré cela, on arrive à se faire voler Fabien, chef d'exploitation chez un transporteur vendéen

En janvier dernier, ce sont une camionnette et des outils qui avaient disparu. "À un moment donné, les assurances vont nous regarder de travers et ne voudront plus nous assurer comme aujourd'hui", déplore Alban Drapeau. En conséquence, le garage va s'équiper de caméras de surveillance. Le coût s'élève à 10.000 euros. "On a de l'argent à mettre ailleurs que dans ces appareillages", regrette le chef d'entreprise. Il n'est pas le seul.

À quelques kilomètres de là, l'entreprise Vincent Pineau, un transporteur, a été victime de vol de carburant. La société a investi 7000 euros pour renforcer sa sécurité. "Il y a des caméras, des barbelés, mais malgré cela, on arrive à se faire voler", explique Fabien, chef d'exploitation.

À chaque fois, 250 litres de gasoil sont dérobés, un manque à gagner de plusieurs milliers d'euros pour l'entreprise. "C'est quand même dommage de travailler pour rien. Nos marges sont déjà courtes. Si en plus, on se fait voler du gasoil tous les week-ends... On ne sait plus que faire", désespère Fabien.

Après chaque cambriolage, les entreprises rencontrées portent plainte, mais leurs dirigeants se sont souvent démunis face à ces intrusions à répétition.