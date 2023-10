REPORTAGE - Villerupt : petite commune au cœur des trafics

En mai 2023, à Villerupt, petite commune de 10.000 habitants, une fusillade fait cinq blessés, dont trois graves. C'était sur un point de deal, sur fond de règlement de compte. Patrick n'aurait jamais imaginé cette scène dans cette commune. "On s'attend à pétards, on est une petite ville, il ne peut rien se passer et finalement une jeune homme, sortir d'un petit passage, est arrivé en sang et s'est affalé le long de ce muret, il s'est pris plusieurs balles", se remémore-t-il dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.