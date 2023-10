REPORTAGE - Vol de cuivre : pourquoi de si longues réparations ?

Depuis le début de l'année, ces équipes constatent plus de deux vols par jour dans les Hauts-de-France, un record. Au début de l'été, nous nous étions rendus dans la commune de Flesselles (Somme), sans connexion depuis un mois. Les réparations tardaient, laissant les habitants dans l'incompréhension. Trois mois plus tard, le problème est réglé, mais d'autres communes attendent encore. Si les délais s'allongent, c'est que les équipes sont débordées.

"On est comme un service d'urgence et on répare les vols les plus importants d'abord. À chaque fois qu'un vol a lieu on évalue son impact", explique dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article, Gautier Bezeau, responsable communication chez Orange (Hauts-de-France).