L'huile de friture est devenue la cible des voleurs qui la revendent à prix d'or. Une quarantaine de restaurants dans l'ouest de la France ont ainsi été touchés depuis le début de l'année. Une équipe de TF1 a mené l'enquête.

L'huile de cuisson deviendrait-elle le nouvel or jaune ? Adrien Perrault, à la tête d'un restaurant à Rezé (Loire-Atlantique), en est quasiment convaincu. Son huile de friture usagée est très convoitée par des voleurs qui, durant trois mois, sont venus siphonner son stock, soit 100 litres par semaine, au milieu de la nuit. Le patron a dû installer une grille pour mettre fin à la pratique. "On ne pensait pas qu'on était obligé de faire une forteresse pour éviter de se faire voler de l'huile usagée", affirme-t-il dans le reportage ci-dessus.

Son cas n'est malheureusement pas isolé. L'entreprise qui collecte ses huiles pour les recycler appelle tous les restaurateurs à la prudence avant le regain d'activité estivale. "Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, sur quatorze départements sur le Grand Ouest, c'est à peu près plus de 45 vols. La période estivale commence et ce phénomène de vols s'intensifie obligatoirement sur cette saison-là", explique Fabien Visseriat, directeur de France Collect.

Un trafic européen

Ces vols sont parfois très organisés et coordonnés. Dans des entrepôts de la Beauce, la gendarmerie a ainsi découvert l'année dernière un trafic européen. Cinq ressortissants bulgares ont été interpellés. Ils envoyaient des milliers de litres d'huile usagée vers une usine de recyclage située aux Pays-Bas. Ce trafic était rentable : l'huile de friture usagée y était filtrée pour être revendue ensuite 1000 euros la tonne. "L'huile de cuisson usagée est devenue une ressource qui s'achète cher parce qu'on peut la valoriser en biocarburant", estime Jérôme du Boucher, directeur aviation France au sein de l'association Transport & Environnement.

Voici donc l'explication du phénomène. Ce biocarburant est produit en mélangeant de l'essence et de l'huile usagée. On l'utilise sous forme de bio diesel pour les véhicules utilitaires et de bio kérosène pour les avions. Sa production augmente depuis trois ans. Résultat, les raffineries du monde entier cherchent de l'huile de friture. L'Europe en utilise 130.000.000 de barils par jour, c'est beaucoup plus que ce qu'elle recycle.

Pour les organisations écologistes, il est impossible de continuer dans cette direction. "La conséquence, c'est qu'on importe de plus en plus d'huile de cuisson usagée, notamment de l'Asie du Sud-Est, de la Chine et de la Malaisie. Ce qui n'est pas une solution durable parce que ces pays-là aussi vont progressivement utiliser leurs propres ressources", ajoute Jérôme du Boucher.

70% de biocarburants en 2050

Sans compter le coût écologique du transport de ces huiles. Avec les besoins croissants de l'aviation, cette pénurie devrait donc s'aggraver. Air France a effectué un premier vol vers Montréal avec du bio kérosène il y a trois ans. Depuis, l'Union européenne a fixé des objectifs : il faut passer d'1 % de biocarburants aujourd'hui à 5% en 2030 et70 % en 2050. Face au manque de matières premières qui s'annoncent, Air France a pris les devants. "Pendant les prochaines années, on aura encore une majorité de carburant d'aviation durable qui sera produit à partir d'huiles usagées. Mais avant la fin de la décennie, on a d'autres types de carburant, notamment les carburants synthétiques qui vont prendre le relais par rapport à ces carburants à partir d'huiles usagées", admet Antoine Laborde, directeur des achats carburant chez Air France.

En attendant ces nouvelles sources d'énergie, le trafic d'huile s'intensifie. La Commission européenne a déclenché en décembre dernier une enquête contre la Chine, soupçonnée d'introduire de l'huile de palme, destructrice pour l'environnement, dans ses exportations d'huile usagée.