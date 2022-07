Reprise du feu : inquiétude en Gironde

Au milieu des cendres, les pompiers ont sauvé de justesse sa maison. Depuis, Mathieu Lafon, un habitant de Landiras (Gironde), scrute chaque fumée suspecte. "Mais c'est surtout en bas où il y a un petit ruisseau qui passe où il y a encore un peu de fougères, d'herbes et d'arbres ou là ça a tendance un peu à reprendre. Et là, on y va, nous, avec de petits seaux dans le ruisseau. On va éteindre par nos propres moyens", a-t-il souligné.