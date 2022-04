Retour dans le Massif des Maures : huit mois après l'incendie

Du temps, il en faudra également aux habitants du massif pour reconstruire ce que l’incendie a détruit. Le ranch “La Mène” a pu sauver ses chevaux, mais des bâtiments, ils ne restaient rien. Les travaux ont commencé et Laura Clemenson du restaurant Western, centre équestre et ferme pédagogique au ranch, espère rouvrir dans un an et demi. Un optimisme partagé par Pierre Audemard, un viticulteur du “Domaine de la Giscle”, qui s’apprête à rouvrir son magasin dans des tentes provisoires. Outre le matériel, tout son vin a brûlé. Les trois millions d’euros de pertes et de travaux ont été prises en charge, en partie, par l’assurance.