Retraités réfugiés dans leur camping-car : quels recours face au squat d'une maison ?

Que faire si les squatteurs ne partent pas ?

Malgré ces démarches et même si le propriétaire obtient gain de cause et que l'expulsion est ordonnée, il peut arriver que les squatteurs ne partent pas. Ainsi, s'ils n’ont pas quitté les lieux dans le délai fixé, le préfet doit faire évacuer le logement par les forces de l’ordre. Par ailleurs, les squatteurs ne sont pas protégés par la trêve hivernale. Ils risquent un an de prison et 15.000 euros d’amende pour être entré dans le logement, et la même peine pour l’avoir occupé.