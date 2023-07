VIDÉO - Les bus, nouvelle cible des vols de pots catalytiques

À Vélizy-Villacoublay (Yvelines), un garagiste a l'habitude de remplacer cette pièce, souvent volée, sur des voitures. Elle contient des matériaux rares : du palladium, du platine et surtout du rhodium, qui est deux fois plus cher que l'or. Pour le remplacer, l'automobiliste doit débourser entre 300 et 1000 euros.