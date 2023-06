VIDÉO - "Rien à me reprocher" : ce que Michel Pialle disait à TF1 il y a un mois sur la disparition de sa femme

Près de trois mois après la disparition de Karine Pialle, en Vendée, l'enquête s'accélère. L'époux de la mère de famille de 54 ans, Michel Pialle, a été interpellé mercredi et placé en garde à vue, et sa maison a été perquisitionnée pour la deuxième fois. L'enquête, ouverte le 17 avril pour "enlèvement et séquestration", a été élargie mardi à des faits de "meurtre", une "mesure procédurale" qui permet d'élargir le champ des investigations, selon la procureure de la République de La Roche-sur-Yon, Emmanuelle Lepissier. La garde à vue a été prolongée et pourrait donc prendre fin vendredi matin, suivie d'une libération ou la présentation à un juge. Depuis des semaines, l'homme a toujours clamé son innocence, se présentant en mari inquiet, y compris devant les caméras de TF1. Selon lui, son épouse aurait volontairement quitté leur domicile de la commune de Maché.

Le 18 mai dernier, dans le reportage du 20H à retrouver en tête de cet article, il répétait n'avoir aucune responsabilité dans la disparition de Karine Esquivillon, de son nom de jeune fille, qui s'était évaporée sans laisser de trace le 27 mars dernier. Seul son téléphone mobile a été découvert deux semaines plus tard dans un fossé par le maire du village. "Je n'ai rien à voir là-dedans, donc qu'ils fassent tout ce qu'ils ont à faire chez moi, autour de moi, tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent me tracer avec mon téléphone, j'ai une vie on ne peut plus banale", se défendait alors cet ancien architecte, qui vend des objets d'art en ligne.