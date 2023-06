VIDÉO - "Rien à voir là-dedans" : quand Michel Pialle mentait face aux caméras de TF1

Dernier témoin à avoir vu la mère de cinq enfants, il affirmait également que son épouse avait quitté leur maison de son plein gré, l'informant par SMS de sa décision et emportant même avec elle des affaires, "le nécessaire de toilette, des habits, (...) le livret de famille". Elle aurait ensuite envoyé des messages à sa fille pendant quatre jours, puis plus rien. Selon Michel Pialle, le couple était séparé depuis trois ans, mais vivait encore sous le même toit.

"C'est un enfer, un enfer d'attendre et d'attendre, et de ne pas savoir", confiait aussi le mari, qui apparaissait las et allait jusqu'à implorer sa conjointe de montrer un signe de vie. "Elle n'a pas téléphoné pour les 20 ans de ma fille, ni à la rentrée scolaire. Ça fait quand même pratiquement deux mois qu'on n'a pas de nouvelles, donc j'ai plus qu'une crainte", affirmait-il alors. "Tout ce qu'on veut, c'est avoir des nouvelles de Karine pour nous libérer émotionnellement et rassurer tout le monde, juste ça, ça suffira."