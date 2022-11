Risque d'effondrement : le Vieux-Lille est-il en péril ?

Depuis le 12 novembre et l'effondrement de deux immeubles à Lille, plusieurs évacuations pour des fissures inquiétantes ont eu lieu, toutes dans l'hypercentre. Les pompiers ont été rappelés cet après-midi pour vérifier d'autres fissures. Le but est de rassurer les habitants et d'élargir le périmètre de sécurité si besoin. "On va faire l'ensemble de la rue, pour laisser place à la sécurité et éviter la panique", précise le lieutenant Elise, commandant des opérations de secours. Alors psychose ou réel danger dans ces vieilles bâtisses ?