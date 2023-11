Adolescent tué dans la Drôme : le récit de la traque des neuf suspects, dont l'auteur présumé

Les enquêteurs ont identifié très rapidement les suspects de la rixe mortelle de Crépol (Drôme), survenue dans la nuit de samedi à dimanche en marge d'une fête de village. Sept suspects ont été arrêtés à Toulouse, après avoir quitté leur région d'origine. Parmi eux, un Français de 20 ans, soupçonné d'être l'auteur du coup de couteau mortel.

Place désormais aux gardes à vue. Les policiers ont procédé mardi à neuf interpellations dans le cadre de l'enquête sur la rixe mortelle de Crépol (Drôme), survenue dans la nuit de samedi à dimanche en marge d'une fête de village. Thomas, 16 ans, a perdu la vie dans ces violences. Placés en garde à vue, les différents suspects devront à présent s'expliquer devant les enquêteurs sur leur rôle pendant cette soirée.

L'auteur présumé du coup de couteau mortel a été identifié : il s'agit d'un jeune homme de 20 ans, né d'une mère de nationalité française et originaire du centre de la ville de Romans-sur-Isère. Tous semblent venir de cette commune, située à 20 minutes des lieux du crime.

Le principal suspect identifié

Pour aboutir à ces arrestations, les policiers ont procédé à une enquête très rapide et très dense. Peu après le drame, ils ont entendu plus d'une centaine de témoins. Des dizaines de milliers d'activations de relais téléphoniques ont été analysés. La vidéosurveillance urbaine a également été exploitée, tout comme les vidéos amateurs capturées par plusieurs des 400 personnes présentes lors de cette fête de village. Certains indices ont aussi aidé les enquêteurs, comme une carte de bus qui a été retrouvée sur les lieux des violences, perdue par l'un des suspects.

L'identification de neuf suspects a donc été entérinée durant l'après-midi de lundi. Très vite, les enquêteurs enclenchent "une étroite surveillance" des suspects. Des planques sont mises en place. Mardi matin, l'auteur présumé du coup mortel quitte Romans-sur-Isère "dans un véhicule appartenant à la mère d’un autre suspect désigné comme présent le soir des faits et accompagné par celui-ci et cinq autres personnes", précise le parquet de Valence dans un communiqué.

Une traque puis des arrestations à Toulouse

Ils se dirigent vers Toulouse, ce qui représente un trajet de 462 kilomètres et plus de quatre heures à passer sur la route. "Alors qu’ils semblaient prêts à se remettre à nouveau en mouvement, l’unité locale du GIGN et le Groupe d’Observation et de Surveillance de Toulouse procédaient à l’interpellation des sept individus originaires de la Drôme sans incident", poursuit le parquet. Dans le même temps, deux autres personnes sont interpellées à Romans-sur-Isère.

Aucun autre détail n'a filtré pour le moment sur les contours de l'opération. Les sept suspects arrêtés à Toulouse comptaient-ils fuir vers l'Espagne ? Leurs gardes à vue, qui peuvent durer jusqu'à 96 heures, pourraient permettre de donner une première réponse à cette question.