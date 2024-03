Rixes, fusillades, violences... que se passe-t-il à Nice ?

À Nice, plusieurs règlements de comptes ultra-violents sont survenus ces derniers jours. Depuis le début de cette vague de violences, 22 personnes ont été interpellées. On vous explique ce que l'on sait de ces incidents.

Des coups de feu et des explosions au pied des immeubles. Depuis le début de la semaine, la ville de Nice et plus précisément, le quartier des Moulins, connu pour être une plaque tournante du trafic de drogues, fait l'objet de plusieurs affrontements et violences. Depuis le début de la semaine, 22 personnes ont été interpellées. On vous retrace le fil des événements.

De premières violences dans la nuit de lundi à mardi

Dans la nuit du lundi 25 au mardi 26 mars, de violents affrontements surviennent dans le quartier des Moulins. Dans une vidéo, filmée par l'un des habitants, un individu est lynché au sol. Blessé à la tête, il est frappé à plusieurs reprises avec ce qui ressemble à une barre de fer. Des coups de feu auraient également été échangés.

Les forces de l'ordre arrivent rapidement sur place. "Nos collègues, quand ils sont arrivés et ont fait les premières constatations, ont été pris à partie pour les tirs de mortiers. C'est encore une fois un miracle si un fonctionnaire de police n'a pas été blessé", met en avant le policier Laurent Martin de Frémont au micro de TF1, dans le reportage en tête de cet article.

Un règlement de comptes en plein jour

Quelques heures plus tard, mardi 26 mars, en plein jour cette fois, se produit une nouvelle scène de violence. Une quarantaine de jeunes, vêtus de noir, cagoulés, masqués pour certains, descendent dans les rues dans le quartier. Ils s'en prennent à plusieurs individus, les rouent de coups, les trainent au sol, voir les frappent avec un marteau, dans ce qui s'apparente à une expédition punitive. Selon Nice Matin, ils auraient notamment pris pour cible un individu soupçonné d'agressions sexuelles.

Pour une habitante, qui préfère rester anonyme, ce seraient des habitants du quartier qui ont ciblé des étrangers en situation irrégulière, qui terroriseraient les riverains. Elle-même dit avoir été suivie et agressée par l'un d'eux. "Bien sûr, il y a eu pas mal de violences, mais c'est pour nous défendre. Plusieurs habitants du quartier qui se sont rebellés contre les clandestins, ils n'habitent pas dans le quartier ou dorment dans des squats ou dans les cages d'escalier. Nous avons peur, surtout pour nos enfants", met-elle en avant.

De nouvelles échauffourées ont encore eu lieu ce mardi, en fin d'après-midi, avant que les policiers ne dispersent l'attroupement.

Depuis le début de la semaine, plusieurs personnes ont été interpellées et selon le parquet de Nice, 11 personnes étaient en garde à vue ce mercredi. Alors que les policiers tentent de faire revenir le calme dans le quartier des Moulins, le préfet des Alpes-maritimes, Hugues Moutouh, s'est rendu sur place et a voulu passer un message de fermeté. "Ici, c'est pas le Far West. Me dit-on, des jeunes essaieraient de se faire justice. Je les arrête. La justice, c'est seulement la justice de la République qui doit la rendre", a-t-il déclaré.