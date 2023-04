VIDÉO - Rodéo sauvage à Bordeaux : des blessés témoignent

Ce soir-là, entre les magasins de meuble et les centres commerciaux fermés, des centaines d'amateurs de voitures s'étaient retrouvés. Les rendez-vous sont pris sur les réseaux sociaux, pour aller admirer les bolides et suivre les courses, sans aucun encadrement ni sécurité. C'est un public de passionnés, qui sait que ces manifestations sont illégales. Mais hier soir, tout a dégénéré. Un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage, et foncé dans la foule des spectateurs, avant de prendre la fuite. Il a été interpellé quelques kilomètres plus loin.