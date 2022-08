Rodéo urbain : émoi et colère à Pontoise

Ce dimanche matin, dans un quartier de Pontoise, il n'y a plus aucune trace de l'accident. Les habitants sont choqués. Ils refusent de s'exprimer par peur des représailles. Par sécurité, les seuls témoignages que nous avons recueillis sont anonymes : "J'ai des enfants, donc quand on est parent, perdre un enfant à cause d'une personne qui n'a pas fait attention, c'est difficile. Leurs parents doivent être dans une souffrance extrême" ; "Ce sont des enfants de la cité. Ils sont blessés aujourd'hui. C'est révoltant".