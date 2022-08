Rodéos urbains : comment chasser les motocross des villes

Mais les motos cross classiques ne sont pas pour autant délaissées par les délinquants. Police et gendarmerie multiplient les saisies. Il s'agit encore de motos non homologuées, plus puissantes et donc compliquent le travail des forces de l'ordre. Si le motocross ou la mini-moto saisie a été volé, elle est restituée à son propriétaire, retrouvé grâce à un numéro d'identification obligatoire à l'achat, sinon la destruction est quasi systématique.