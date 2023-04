VIDÉO - Rodéos urbains et courses sauvages : comment en venir à bout ?

Il y a quelques semaines, notre équipe avait suivi une équipe de gendarmes dans l’Essonne. Tout groupe est contrôlé, comme ces jeunes stationnés sur un parking que l'on voit à l'image. Eux sont amateurs de tuning, mais apparemment pas de courses sauvages. En un an, les forces de l’ordre ont effectué 350 interpellations, et dressé 7.000 verbalisations. Conducteurs et organisateurs des rodéos risquent jusqu’à cinq ans de prison, et la confiscation des véhicules.

Malgré cette intensification des contrôles, le phénomène ne s'essouffle pas, et semble même en pleine recrudescence. Dans la soirée du 14 avril, dans un quartier périphérique de Bordeaux, la sortie de route d'une voiture a fait six blessés parmi les spectateurs, dont deux graves, au cours d'un rodéo sauvage.