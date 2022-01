Rodéos urbains : hausse des condamnations, baisse des infractions ?

Dans le Pas-de-Calais, on va même beaucoup plus loin. À part la brigade anticriminalité, les motards, un avion survole même la région. À 500 mètres d'altitude, il repère des motos et leurs auteurs avec précision. Il y a deux ans, nous avions rencontré des riverains dans ce quartier résidentiel d'Hénin-Beaumont excédés par ces conduites. Ils avaient signé une pétition contre ce rodéo sauvage. Aujourd'hui, malgré l'installation des ralentisseurs et de caméras, le bilan est encore décevant. Malgré les nuisances et le danger, les policiers n'ont pas le droit d'engager des courses poursuites avec ces motards. L'objectif est d'éviter les accidents.