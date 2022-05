Rodéos urbains : la contre-offensive de la police

La loi s'est durcie récemment. Ces voyous de la route risquent un an de prison et 15 000 euros d'amende. L'an dernier, plus de 1 200 véhicules ont été confisqués. Mais de nombreux policiers réclament des sanctions judiciaires plus sévères. En effet, beaucoup évoquent l'impunité totale de ces chauffards qu'ils ont interdiction de pourchasser pour éviter un accident. L’État devrait continuer ces opérations coup de poing dans les prochains mois afin de saisir et de détruire le plus de véhicules possibles.