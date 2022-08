Rodéos urbains : les contrôles s'accélèrent

Repérer les comportements dangereux, vérifier si les deux-roues qui entrent et qui sortent dans un quartier nord de Nice (Alpes-Maritimes) sont en règle. Les policiers ont reçu des signalements de rodéos urbains dans la zone. Mais comment repérer une moto ou un scooter suspect ? C'est difficile explique un commandant de police. "On a des scooters qui peuvent être plus âgés et vieux, mais on a également des T-Max", lance Stéphane Renoux. Pourtant, le ministère de l'Intérieur compte bien sur ce type d'opération pour endiguer le phénomène.