Rodéos urbains : peut-on venir à bout ?

En 2018, la loi avait été renforcée. Les délinquants risquent un an de prison et jusqu'à 15 000 euros d'amende. Pour endiguer les rodéos, la députée Renaissance, Natalia Pouzyreff, propose des outils supplémentaires. "Nous avons beaucoup insisté sur le fait qu'il ait un grand nombre de caméras vidéo qui soient mises en place dans ces lieux qui sont réputés pour les rodéos. Ça permet de récolter des preuves et la justice qui sera saisie sera plus efficace pour pouvoir sanctionner", explique la rapporteure de la proposition de loi 2018. Autre moyen pour lutter contre les rodéos : saisir et détruire systématiquement les véhicules en cas de délit.