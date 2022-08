Rodéos urbains : que disent les chiffres ?

Vendredi dernier, un rodéo urbain a percuté deux enfants à Pontoise alors qu'ils jouaient tranquillement. Un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. En effet, dans le Val-d'Oise, on dénombre 534 interventions depuis le début du mois d'avril. Toujours dans ce département, on compte 34 motos saisies et 37 personnes interpellées.