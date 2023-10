VIDÉO - Rouen : les images de l'impressionnant incendie qui a détruit deux immeubles

Le feu s'est déclaré dans un immeuble désaffecté de huit niveaux vers 18H. Il s'est ensuite propagé dans la soirée à un second bâtiment désaffecté, donnant lieu à une scène spectaculaire qui, heureusement, n'a pas fait de victime. "Les deux immeubles se sont effondrés", a indiqué la mairie dans un communiqué diffusé dans la nuit de samedi à dimanche.

Le sinistre, dont l'origine est inconnue, n'a pas fait de victime. En revanche, l'inquiétude est de mise chez les riverains qui se souviennent de l'épisode de Lubrizol, en raison de la possible toxicité des matériaux qui ont brûlé : "Ces immeubles sont faits d’acier et de verre. Sous le feu, l’acier s’est ramolli", a expliqué Thomy Chauvel, commandant des opérations de secours, cité par le quotidien Paris-Normandie. Ces immeubles en verre et acier, qui datent des années 1970, étaient vides depuis 2018.