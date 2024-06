Vendredi soir, une voiture de police a percuté une vache en fuite dans le sud de l'Angleterre. Un incident qui a provoqué une forte indignation au Royaume-Uni.

Une vague d'indignation. Voilà ce qu'a suscité l'événement survenu vendredi dans un quartier résidentiel de Staines-upon-Thames. Dans la soirée, la police du Surrey a été appelée pour intervenir à cause d'une vache en fuite aperçue dans les rues de cette petite ville du sud du Royaume-Uni.

Sur une vidéo filmée par un témoin et postée sur les réseaux sociaux, l'animal apparait en effet déambulant sur le bitume, suivant notamment de près un homme. Puis tout d'un coup, le ruminant est violemment percuté par une voiture de police qui le fait chuter au sol. Visiblement blessée, la vache tente en vain de se relever. C'est là que la voiture de police lui fonce dessus volontairement une seconde fois, coinçant tout le haut de son corps sous son capot.

Devenue virale sur les réseaux sociaux, cette scène a provoqué une vague de critiques contre les forces de l'ordre et le ministre de l'Intérieur, James Cleverly a même réagi sur X. "Je ne vois aucun besoin raisonnable pour une telle action. J'ai demandé des explications urgentes et complètes", a-t-il annoncé.

Le policier "écarté du terrain"

Dimanche, la police a annoncé avoir transmis l'affaire à la police des polices, et avoir "écarté du terrain" le policer en cause en attendant la fin de l'enquête. "J'ai pleinement conscience du désarroi qu'a causé notre gestion de cet incident et m'assurerai qu'il fait l'objet d'une enquête approfondie et sérieuse", a encore affirmé le chef-adjoint de la police du Surrey, Nev Kemp, cité dans un communiqué.

Le seul moyen d'arrêter l'animal, selon la police

Samedi, la police avait expliqué qu'après plusieurs tentatives infructueuses pour capturer la vache et en prenant en compte "la sécurité du public", "la décision avait été prise de l'arrêter en utilisant une voiture".

La vache, âgée de dix mois et baptisée "Beau Lucy", blessée notamment à une jambe, a été examinée par un vétérinaire et a retrouvé son propriétaire. Ce dernier a indiqué à l'agence PA qu'elle "va mieux".