VIDÉO - "J'ai juste pris des chaussures" : une centaine d'habitants relogés après l'explosion d'un immeuble à Paris

Juste en face, deux autres immeubles sont partiellement détruits. Voici, en images dans la vidéo en tête de cet article, la zone évacuée : quinze bâtiments sont fragilisés. Une centaine d’habitants a dû quitter les lieux. Ils sont hébergés chez des proches ou dans des logements d’urgence. "Depuis hier, même short, même t-shirt, on n'a pas d'affaires de rechange, j'ai un peu froid dehors. Moi, je pensais qu'on allait revenir dans dix minutes, mais apparemment non, j'ai juste pris des chaussures et je suis parti comme ça", explique un jeune homme.

Certains sont autorisés à retourner chez eux. Dix minutes, sous escorte des pompiers, juste le temps de récupérer quelques affaires et de constater les dégâts. "Là, c'est mes carreaux de la salle de bain qui sont sur le plancher, il n'y a plus de fenêtres, il n'y a plus de porte d'entrée. C'est inhabitable. On est dévasté, mais en même temps, on est très chanceux. Je n'étais pas dans l'appartement, donc je m'estime très chanceux", détaille un habitant du quartier.