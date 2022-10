Sa femme est morte faute d'avoir pu joindre les secours : la colère d'un habitant de zone blanche

Ces problèmes de réseau, tous les riverains du village les subissent au quotidien. Cela pose notamment des problèmes pour le bon fonctionnement des alarmes de télémédecine. Faute de couverture du réseau, impossible d’en installer chez les habitants. "C’est quand même grave, il pourrait arriver quelque chose à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit et on ne sait comment on pourrait faire", se plaint un riverain.

Une antenne devrait être installée au plus tard l’année prochaine par un opérateur de téléphonie. Il aura donc fallu un drame pour que les travaux soient enfin lancés.