VIDÉO - "L’impression d’être comme dans un film" : le spectaculaire braquage d'une bijouterie près de Saint-Etienne

Une équipe de TF1 a retrouvé la femme à l'origine de cette séquence. Plusieurs heures après, Patricia n'a rien oublié. "Je les ai vus rentrer. J’ai vu une personne qui sautait, une autre qui sautait dans le manège à bijoux. Et j'ai dit à la petite caissière : 'je crois bien qu’ils sont en train de braquer la bijouterie'", se souvient-elle. Elle ne pensait jamais vivre ça dans une ville d’à peine 10.000 habitants. "On n’a pas réalisé. Tout simplement. On avait l’impression d’être comme dans un film, de voir quelque chose au loin qui se déroule et qui ne peut pas nous atteindre".

Une cliente, qui faisait ses courses au moment où les malfaiteurs ont débarqué, s'est, elle aussi, confiée. "Sur le coup, non [je n’ai pas eu peur]. Après, oui. Dans l’après-midi, j’avoue que ça m’a un petit peu travaillé. Je suis sorti d’une grosse maladie, alors si c’était pour finir comme ça…", lâche-t-elle, après avoir été mise à l'abri dans la chambre froide du magasin par une employée.