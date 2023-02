Saint-Etienne : un tueur de la mafia en cavale depuis seize ans, trahi par une photo sur les réseaux sociaux

L'homme ne parlait pourtant jamais de son passé. Et pour cause : membre de la mafia calabraise, il avait tué deux rivaux et dissous leurs corps dans de l'acide il y a 23 ans, et un mandat d'arrêt international avait été émis contre lui. En fuite depuis 2006, il s'était installé dans ce quartier de Saint-Étienne en 2015. Un homme tranquille, apprécié de tous les commerçants voisins. "Il était charmant", témoigne ainsi la pharmacienne du quartier, "c'était un petit monsieur absolument adorable, qui nous offrait le café chaque fois qu'il venait".