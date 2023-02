VIDÉO - "Je l'aimais beaucoup Agnès" : pluie d'hommages à Saint-Jean-de-Luz pour la professeure tuée

François, un père de famille, enlace sa fille sur le chemin de l'école. Encore sous le choc, elle garde ses mots pour ses camarades. Tous témoignent de la forte solidarité qui s'est exprimée dans la douleur. "Au fur et à mesure que les heures passent, on réalise l'ampleur de l'horreur qui est arrivée. Elle n'avait pas du tout envie de rester à la maison, ce que je comprends, donc ils ont plutôt envie d'être là et de se recueillir", explique François.

Dix ans ont passé depuis la dernière leçon d'espagnol de Charlotte, ancienne élève d'Agnès Lassalle. Elle garde le souvenir d'une professeure qui révélait le meilleur de chaque élève. "J'étais timide, et elle m'encourageait toujours à participer, avec bienveillance toujours. Il me semble qu'elle était là pour tout le monde", explique la jeune femme. Émotion de tout un lycée et d'une ville entière. À Saint Jean de Luz, à la Une de la presse locale, un seul mot : l'effroi. "Oui, c'est l'effroi, une espèce de sidération aussi, c'est loin de nous d'habitude, on est touchés de plein fouet et on ne comprend pas. On est tous très choqués", affirme une passante. "Il n'y a pas de mots, il y a l'incompréhension, la tristesse", ajoute une commerçante.