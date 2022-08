Salman Rushdie : "Sur la voie du rétablissement"

Hadi Matar s'était procuré une invitation pour la conférence de l'écrivain. Il était arrivé dans la ville de Chautauqua, un jour avant l'événement sous une fausse identité. "Il s'agissait d'une attaque ciblée, non provoquée et préméditée contre M. Rushdie”, selon Jason Schmidt, procureur du comté de Chautauqua. Hadi Matar a plaidé non coupable, le juge a ordonné sa détention.