Sapeurs-pompiers : le retour des héros

Le Capitaine Alain Veneau, responsable des salles opérationnelles SDIS de la Corrèze, se souviendra toute sa vie de cette opération. "Ce qui surprend d'emblée, c'est l'ampleur des moyens qui sont déployés", se confie-t-il. Tout comme Alisson Mendes, pompier volontaire depuis 19 ans, " cette forêt perdue, tout ce désastre, ça marque". Et un saut dans l'inconnu, même les plus anciens comme Patrick Dupuy. "C'est un feu qui est inconnu jusqu'à présent et le petit plus c'est qu'on a appris ce qu'on allait en cours de route", témoigne-t-il.