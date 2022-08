Sauvetages : qui paie la facture ?

Au large de Bandol mercredi, un couple et leur fille de 18 ans s'agrippent à leur bateau échoué. Ils sont sauvés in extremis grâce à l’intervention de sept sauveteurs, une vedette et un zodiac pendant plus de quatre heures. Le sauvetage en mer est-il payant ? Non, il est totalement gratuit. C’est inscrit dans la loi.