Scandale des pizzas Buitoni : Nestlé et des familles de victimes ont signé un accord d'indemnisation

"Chacune des personnes concernées recevra de la part de Nestlé France une proposition indemnitaire, qui fera suite à une évaluation médicale et qui tiendra compte, de manière équitable, de la gravité des préjudices et de chaque situation", a souligné la filiale du géant suisse, n°1 mondial de l'agroalimentaire.

Ce processus doit "permettre à terme une juste réparation à la hauteur de leurs préjudices", a indiqué dans un communiqué séparé l'avocat Pierre Debuisson, qui représente 63 victimes. Me Debuisson avait assigné Nestlé pour "faute lourde" devant le tribunal judiciaire de Nanterre et demandé une indemnisation à hauteur de 250 millions d'euros pour ses clients. L'audience avait été fixée au 9 mai, mais l'accord amiable suspend cette assignation. Selon des informations recueillies par TF1info, les poursuites au pénal et le maintien en qualité de partie civile seraient toujours garantis aux familles de victimes.