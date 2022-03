Scandale Orpea : pourquoi l'Etat porte plainte

Contacté, le groupe gestionnaire de 230 Ehpad n'a pas souhaité nous répondre. Si le rapport administratif se limite à Orpea, pour cette représentante d'une association de personnes âgées, il faut aller plus loin : "Il faut faire le ménage dans l'ensemble des structures et pas seulement à Orpea, il faut vraiment aller chez les autres s'il y a eu les mêmes travers et les mêmes dérives". Voilà pourquoi le gouvernement a lancé un vaste plan de contrôle des 7 500 Ehpad que compte le pays. Il envisage aussi de changer le mode de financement de ces établissements.