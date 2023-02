Sea Shepherd dépose plainte après avoir repêché un dauphin scarifié avec un message insultant

"Nous demandons l'ouverture d'une enquête pour identifier les pêcheurs qui ont commis cet acte barbare", poursuit l'ONG. Et d'ajouter : "Quelle honte pour l’ensemble de la profession sur laquelle ils jettent le discrédit". Depuis plusieurs années, les relations entre les militants et les pêcheurs sont délétères. Et pour cause, Sea Shepherd reproche à ces professionnels d'utiliser des méthodes de pêche mettant en danger la survie des dauphins.

"Le taux d’échouage enregistré par les scientifiques est 30 fois supérieur au taux normal. Avec une fourchette moyenne de 10.000 dauphins tués par an sur la façade atlantique", pointe l'association. Ce taux d'échouage est confirmé par une évaluation de l'observatoire Pelagis, spécialisé dans l'observation des mammifères et des oiseaux marins. En 2022, cet organisme a recensé au moins 818 échouages de dauphins. Depuis le 1er janvier 2023, ce sont plus de 120 animaux morts qui ont été retrouvés sur les plages atlantiques, souvent lacérés.