Sécheresse et incendie : les pompiers toujours sur le qui-vive

Des pompiers sont en vigilance dans les Bouches-du-Rhône comme dans le reste du pays. Ce mardi 23 août, 80 % des départements en rouge sont au plus haut niveau d'alerte sécheresse. "La moindre source de chaleur peut générer un feu, donc le risque reste très important. On reste très attentifs et très mobilisés encore, en cette fin de saison", a ajouté Jean-Louis Pestour, responsable national de défense des forêts contre l'incendie (DFCI).