Sécurité des feux d’artifice : que dit la loi ?

Les accidents sont-ils fréquents ? Il semble que non. Quinze mille feux d'artifice sont tirés chaque année, et depuis 2013, trois ont provoqué des accidents graves. Le plus marquant est celui de Collioure dans les Pyrénées-Orientales il y a trois ans. Treize personnes avaient été blessées. Jeudi, pour la première fois depuis dix ans, un feu d'artifice a fait deux victimes dans le public à Cholet.