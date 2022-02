VIDÉO - Ce bus à gyrophare est… un commissariat sur roues

Avec son gyrophare, le véhicule a de quoi surprendre. Ce bus est en réalité un commissariat sur roues. Les policiers municipaux de Coudekerque-Branche (Nord) se déplacent ce mercredi pour faire de la prévention sur les risques du gaz hilarant. En ce garant devant un collège, les agents s'adressent à une population qui ne se rend quasiment jamais au poste de police.

"En contact avec eux, ça les aide aussi à pouvoir comprendre qu'on est là pour eux et pas pour les embêter", explique William Eeckerman, agent de surveillance de la voie publique (ASVP). Ils peuvent venir nous voir à n'importe quel moment, le bus est là pour ça." "Quand on les a en face de nous, ça nous fait plus réfléchir", acquiesce un collégien.