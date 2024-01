VIDÉO - Les motos banalisées, nouvelle technique des gendarmes pour traquer les chauffards

Il y avait les contrôles routiers, les radars mobiles, puis les radars automatiques... Désormais, la gendarmerie opte aussi pour les motos banalisées. Des agents en civil qui patrouillent et font un premier repérage des infractions, avant de passer le relais à des collègues à proximité. Une technique redoutable qui a fait ses preuves.

Il a troqué le gyrophare et l'uniforme pour se faire plus discret. Sur sa moto banalisée, un gendarme d'Ille-et-Vilaine passe totalement inaperçu dans la circulation et traque plus facilement les infractions, comme une voiture en excès de vitesse. "On a l'agent qui est à moto, là-bas, en civil, le motocycliste qui est là-bas, vous a suivi à plus de 130 km/h", explique l'agent à une conductrice qui roulait trop vite sans s'être douté de rien.

Un gendarme en civil qui repère l'infraction avant de la signaler

Sur le bord de la route, la technique est toute aussi efficace. Dans la vidéo en tête de cet article, un conducteur est par exemple surpris en train d'utiliser son téléphone au volant. Repéré, il peut ensuite être contrôlé par les gendarmes. "Vu qu'on est en banalisé, les gens ne pensent pas que ce sont des gendarmes sur le bord de la route. Dès que j'aperçois une infraction, je le signale à mes collègues, qui sont à moto un peu plus loin, et qui partent chercher le contrevenant", explique Charles Valette, gendarme.

On ne cherche pas à se cacher, mais on cherche à travailler de façon discrète contre l'insécurité routière Adjudant Pierre Robin, commandant adjoint de la brigade motorisée de Redon (Ille-et-Villaine)

Une amende de 135 euros, trois points retirés, l'usage du téléphone au volant est l'infraction la plus constatée et parfois contestée. "Je me suis fait avoir, parce que j'allais donner le téléphone à mon épouse pour que, elle, puisse appeller, mais bon, je l'avais dans les mains", se justifie un conducteur.

Mais peu importe l'excuse, le gendarme, même en civil, est un officier de police judiciaire assermenté. Ce qu'il a vu, sa parole, ne peut être mise en doute. "La moto banalisée nous sert vraiment à voir sans être vu. On ne cherche pas à se cacher, mais on cherche à travailler de façon discrète contre l'insécurité routière", explique l'adjudant Pierre Robin, commandant adjoint de la brigade motorisée de Redon (Ille-et-Villaine).

Le dispositif est encore plus efficace de nuit, au grand désarroi de certains automobilistes. "C'est pas trop fair play, ça serait plutôt préférable qu'ils ne soient pas en civil, pour la sécurité, c'est quand même pas mal, même si j'avoue que là, je suis un peu dégoûté", se résigne un conducteur dans le reportage du 20H de TF1.

Combien de véhicules banalisés circulent sur nos routes ? Impossible d'avoir le chiffre. La seule chose que les gendarmes acceptent de nous confier, c'est qu'ils les apprécient de plus en plus.