Retrait du permis de conduire : quelles sont les règles ?

C'est ensuite le préfet qui prend la décision de prononcer ou non la suspension du permis pour une durée maximale d'un an. En cas de poursuite judiciaire, le juge peut décider d'interdire au mis en cause de conduire, comme c'est le cas dans l'affaire de Saint-Malo. Le conducteur est âgé de 81 ans. Qu'en est-il de l'aptitude à la conduite des seniors ?