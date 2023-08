VIDÉO - Seine-Saint-Denis : ce que l'on sait de l'incendie d'un immeuble qui a fait trois morts

Une enquête pour "recherches des causes de la mort" a été ouverte et confiée au service de police judiciaire du département, a indiqué le parquet, précisant n'avoir pour l'heure "pas d'informations précises sur l'origine de l'incendie". La préfète Isabelle Pantèbre a indiqué que "l'enquête (était) en cours sur l'état du bâtiment". "Un architecte est en train d'expertiser le bâtiment pour savoir si les habitants pourront être relogés ce (samedi) soir", a-t-elle ajouté.

Selon les témoignages de plusieurs habitants en colère rassemblés par TF1, il ne s'agissait pas du premier incendie à frapper cet immeuble. "Les installations sont vétustes, les immeubles ont plus de 60 ans ici. Il y avait déjà eu un incendie l'année dernière vers le mois d'octobre qui avait fait moins de dégâts mais avait mené à l'évacuation et le relogement de certaines personnes", affirme l'un d'eux dans le reportage.

En septembre 2021, un incendie non meurtrier s'était déjà déclaré dans la cage d'escalier de la même tour selon Jacques Paris, adjoint au maire chargé du patrimoine et de l'espace public. Depuis, les immeubles ont été rachetés par le bailleur social Seine-Saint-Denis habitat. "On avait exigé que le repreneur fasse des vraies rénovations" de cette cité "qui date du début des années 1970" et "n'est plus aux normes actuelles", a-t-il expliqué auprès de l'AFP, assurant que sa "rénovation lourde" était "programmée".