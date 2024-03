Seine-Saint-Denis : le commissariat de La Courneuve ciblé par des tirs de mortiers, neuf personnes interpellées

Plusieurs dizaines d'individus ont pris pour cible le commissariat de La Courneuve (Seine-Saint-Denis), dans la nuit de dimanche à lundi. Ils ont utilisé des mortiers d'artifice et des cocktails Molotov. Neuf personnes ont été interpellées, selon Laurent Nuñez.

La tension est palpable en Seine-Saint-Denis. Dans la nuit de dimanche à lundi, plusieurs dizaines de personnes ont ciblé le commissariat de La Courneuve. "Hier soir, peu avant 23h, une cinquantaine d'individus a attaqué le commissariat de La Courneuve avec des mortiers d'artifice", a confirmé le préfet de police Laurent Nuñez, sur le plateau de "Bonjour ! La Matinale TF1". "Des poubelles ont été incendiées", précise une source policière l'AFP. Selon nos informations, deux policiers ont été légèrement blessés.

Le commissariat de La Courneuve visé : Laurent Nuñez réagit sur TF1 Source : TF1 Info

Des "effectifs supplémentaires" venus de l'ensemble du département ont été déployés sur place, permettant un retour au calme dès "23h30", indque Laurent Nuñez. La police a procédé à "neuf interpellations", ajoute-t-il. Dans le même temps, le commissariat et l'ensemble de la commune ont été sécurisés et font l'objet d'une vigilance particulière. "Un drame n'a pas été évité. Des jeunes ont tiré des mortiers et il y a eu une forte réactivité des forces de l'ordre. Nous allons continuer à sécuriser le secteur", assure le représentant de l'État, qui salue "le sang-froid" des gardiens de la paix.

Cet accident survient dans un contexte de tensions dans le secteur après le décès, mercredi soir, d'un jeune homme lors d'une course-poursuite avec la police. Le scooter conduit par le jeune de 18 ans était poursuivi après un refus de contrôle. Il a été heurté par un véhicule d'une brigade anti-criminalité (BAC), qui arrivait en renfort en sens inverse. L'avocat de la famille a accusé vendredi les policiers d'avoir "volontairement" percuté le véhicule, l'avocat des policiers fustigeant une "contrevérité" et défendant la thèse de l'accident.