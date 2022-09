"Une honte !" : avec 16 départs de feu simultanés, la piste d'un pyromane fait peu de doute en Charente

Le constat est amer pour le maire de Courgeac, la commune la plus touchée. Il nous emmène sur une petite départementale, là où les premiers départs de feu se sont déclarés. "C'est très pratique pour un pyromane. Nous sommes au milieu de nulle part", explique l'édile, Sébastien Piot.

Une situation d'autant plus inquiétante que les faits se répètent depuis le début de l'été. "On sait qu'il y a eu des départs de feu. Des granges brulées dans les environs. On a constaté qu'il y a des gens qui traînent", explique une passante. Les habitants sont désormais aux aguets et s'interrogent. "On ne va pas suspecter son voisin le plus proche alors que c'est quelqu'un qui est peut-être très loin, on n'en a aucune idée", lance un homme à notre micro.