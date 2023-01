Feu rouge, mouvements de foule, colis suspect : ces caméras intelligentes travaillent (presque) seules

Le gouvernement prévoit d'utiliser ce dispositif pour les Jeux olympiques de Paris 2024, dans les transports et les enceintes sportives. Mais ces caméras font débat. Les failles de cette technologie sont un point essentiel pour la CNIL. Pour cet organisme chargé de veiller à la protection des données personnelles, son utilisation comporte des risques. Malgré cette mise en garde, ces caméras intelligentes séduisent de plus en plus de villes. Environ 500 communes y ont recours. Et ce chiffre augmente constamment. La suite du reportage est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.