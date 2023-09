VIDÉO - Corps retrouvé dans une malle dans la Seine : le mystère du meurtre de Corinne Di Dio résolu ?

L'enquête s'était d'abord orientée vers l'entourage de Corinne Di Bio. Cette femme a en effet vécu avec un certain Antonio Marquez, connu des services de police et de la justice espagnols pour des braquages de banque et des trafics de drogue. En 1991, le couple a eu un enfant. Depuis séparés, les deux se disputent la garde du petit garçon. Son père l'enlève et s'installe en Espagne. Quelques mois avant sa mort, Corinne Di Bio récupère la garde de l'enfant et Antonio, lui, est incarcéré.