VIDÉO - "Sept à huit" enquête sur les zones d'ombres autour de la mort d'une jeune femme à Lyon

Malgré la condamnation, la peine est immense pour la famille de Laura Bertin. Au-delà de la mort de leur proche, c'est surtout le traitement judiciaire qui a été réservé à son décès qui a choqué les parents de la jeune femme. Trois ans après, ils dénoncent encore une enquête bâclée, et ce, malgré la condamnation du compagnon de Laura, Hichem, à 18 ans de réclusion criminelle pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

Pour Me Fabien Arakelian, l'avocat de la mère de la victime, cette qualification pénale a été choisie en raison du passé trouble de Laura. "Si cela avait été la fille d'un notable lyonnais, le traitement aurait été différent", assure-t-il face aux caméras de "Sept à Huit". Dès son adolescence, Laura Bertin est tombée dans la drogue à la suite de mauvaises fréquentations. Elle fera même un passage en prison, pour vol avec violences. Selon lui, plus de 70 traces et ecchymoses ont été retrouvées sur le corps de la victime. "Une qualification qui n'est pas celle d'un meurtre, je n'ai jamais vu ça", poursuit-il.

Les parties civiles dénoncent aussi une enquête qui n'a pas été prise au sérieux : peu d'actes judiciaires, pas de reconstitution des faits, aucune analyse des serviettes tâchées de sang et retrouvées dans l'appartement ou encore le fait que les six téléphones portables du prévenu n'ont jamais été exploités.