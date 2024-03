SEPT À HUIT - Le père de famille a-t-il tué sa femme et sa fille ? Le mystérieux cold case de la famille Marinescu

Les enquêteurs de Grenoble ont relancé, en juin 2021, une affaire vieille de 30 ans. En 1993, une mère et sa fille ont été retrouvées mortes dans la commune de Sassenage en Isère. Aujourd'hui, c'est le mari et père des victimes qui est accusé de ce double assassinat. Les équipes de "Sept à Huit" se sont penchées sur ce cold case.

"J'ai perdu ma mère et ma sœur. J'étais dans le déni au début, j'avais l'impression qu'elles allaient apparaître derrière la porte. C'était beaucoup trop dur pour un enfant de sept ans". Ces mots, ce sont ceux de Julien, dont la mère et la sœur ont été tuées en janvier 1993 à Sassenage en Isère. Trente-et-un ans après le drame, un homme est derrière les barreaux depuis 2021 : son propre père, Marian Marinescu, accusé de l'assassinat de son épouse et du viol et du meurtre de sa fille de 13 ans.

Une erreur pour celui qui est aujourd'hui âgé de 38 ans. "Pour moi, mon père est innocent", affirme-t-il devant les caméras de "Sept à Huit" qui ont pu aller à sa rencontre. "On parle quand même d'un crime, on l'accuse d'avoir fait des atrocités sur des gens qu'il côtoyait tous les jours. Ça me paraît fou. Je ne sais pas comment la justice est arrivée à un tel scénario", assure-t-il dans le reportage en tête de cet article.

Dans les années 90, la famille Marinescu habite un petit pavillon de Sassenage, près de Grenoble. Le père de famille, né en Roumanie, a créé une entreprise d'informatique prospère avec son associé, Philippe Girard-Buttoz. À cette époque, se souvient Julien, son père était "très pris par le travail". "Peut-être à cette époque, il délaissait un peu sa vie de famille", raconte-t-il. Concernant sa mère, qui travaillait avec son père, il se remémore une femme "qui n'était peut-être pas une mère modèle, mais qui nous aimait beaucoup".

Toutefois, après 20 ans de mariage, les époux ne s'entendent plus et envisagent de se séparer. En 1992, ils décident de passer Noël loin l'un de l'autre : Michèle et sa fille, Christine, restent France, Marian et son fils se rendent en Roumanie. Mais dans la matinée du 7 janvier 1993, Philippe Girard-Buttoz s'inquiète de l'absence de Michèle à son travail. Il contacte alors les gendarmes qui retrouvent la mère et sa fille assassinées chez elles. "C'était épouvantable", se souvient-il. C'est lui qui appelle Marian pour lui annoncer la terrible nouvelle et qui l'accueille à l'aéroport à son retour en France. "Je l'ai trouvé dans un état épouvantable, il parlait tout seul, ce qui ne lui arrivait jamais. Il était vraiment bouleversé".

De nouveaux éléments en juin 2018

Selon l'enquête menée à l'époque, les deux victimes ont été aperçues pour la dernière fois le 5 janvier au soir, soit deux jours avant d'être égorgées à leur domicile. Les policiers chargés des investigations examinent l'emploi du temps de Marian Marinescu à cette période. "La première piste qu'on explore est celle de la famille proche lorsqu'il y a un assassinat de ce type. Et donc on se demande où est Marian, ce qu'a fait Marian et il est constaté qu'il n'a pas passé la frontière. La piste Marian Marinescu est alors écartée", raconte son avocate, Soulange Doumic. Les gendarmes entendent des centaines de témoins et explorent toutes les pistes, sans résultat.

Les années passent, Marian Marinescu refait sa vie et l'enquête piétine durant 25 ans sans être jamais close. Mais tout bascule en juin 2018, lorsque des gendarmes de la section de recherche de Grenoble, spécialisés dans les cold cases, relisent le dossier pièce par pièce et effectuent de nouvelles expertises qui révèlent des indices jusqu'alors jamais décelés. "Ce sont des traces que l'on retrouve sur les vêtements de Christine, des traces de sperme retrouvées et analysées [...] qui conduisent à mettre en cause Marian Marinescu", assure l'avocat de la sœur de Michèle Marinescu, Hervé Gerbi.

Ces nouveaux éléments conduisent les enquêteurs à interpeller Marian Marinescu en juin 2021. "Tout mon monde s'est écroulé autour de moi une deuxième fois", se souvient Julien alors qu'un scénario se dessine pour les gendarmes : le père de famille aurait entretenu une relation incestueuse avec sa fille. Craignant que le scandale l'éclabousse, il aurait décidé de supprimer son épouse et l'adolescente. Des faits qu'il nie en garde à vue avant toutefois de lâcher une phrase intrigante aux enquêteurs : "En supposant que ce soit moi, je n'ai pas de souvenirs, c'est peut-être caché au plus profond de mon cerveau".

Réentendu quelques mois plus tard, il se défend d'avoir passé des semi-aveux et assure avoir été mis sous pression. Il avance une explication sur la présence de son sperme sur le jean de sa fille : "Il avait l'habitude, le samedi soir quand il regardait des films pornographiques, de se masturber et de s'essuyer avec le linge qui traînait dans une maison dans laquelle régnait un certain désordre", assure son avocate.

Un mystérieux coup de fil au cœur de la défense

Élément central de sa défense : Marian Marinescu assure qu'il était toujours en Roumanie le soir du double assassinat. Des affirmations confirmées par son passeport, qui atteste d'une arrivée le 24 décembre et d'un départ le 9 janvier, soit deux jours après la découverte des corps. Comment aurait-il pu tuer sa fille et son épouse à 2000 km de là ? Selon les gendarmes, le père de famille serait retourné en France pour commettre ce double meurtre, probablement dans la soirée du 5 janvier. Il serait ensuite retourné en Roumanie, au plus tard, le jeudi matin, moment où il a été en contact téléphonique avec son associé. Un aller-retour en 48 heures.

Mais selon la famille de Marian Marinescu, cette thèse ne tient pas, puisqu'ils affirment qu'en 1993, il fallait "quatre jours pour l'aller et quatre jours pour le retour minimum". Son fils, lui, dit ne pas "avoir le souvenir de l'avoir perdu de vue plus d'une demi-journée (...) je me serais rappelé s'il n'avait pas été là" durant ce séjour en Roumanie. Enfin, la sœur de Marian Marinescu assure que le 6 janvier, il est venu dans son appartement pour appeler Michèle en France et qu'elle a été en contact avec la victime. Un élément que l'enquête n'a pu ni confirmer ni infirmer.

Malgré les zones d'ombre, 30 ans plus tard, le filet semble cependant se resserrer sur Marian Marinescu. À Sassenage, lors de récentes auditions, les langues se sont déliées. D'anciens professeurs du collège de Christine et des médecins ont rapporté que l'adolescente aurait plusieurs fois rapporté avoir peur de son père et que Michèle aurait, une fois, évoqué une relation incestueuse entre son mari et leur fille. Depuis juin 2021, Marian Marinescu est en détention provisoire. Mis en examen pour l'assassinat de sa femme et de sa fille, ainsi que pour le viol de sa fille, il reste présumé innocent.